Дружина «вагнерівця» навела ракетний удар по Покровському району — СБУ

СБУ затримала російську інформаторку, яка наводила ракети до Покровського району. Фото: СБУ

На Донеччині затримали російську інформаторку, яка в ролі продавчині біля вокзалу шпигунила за ЗСУ. Деталями 7 лютого поділилася Служба безпеки України.

Повідомляється, що жінка працювала на російську розвідку, збирала дані про Сили оборони та коригувала вогонь по цивільній інфраструктурі в регіоні. Саме завдяки її зусиллям 6 січня ЗС РФ вдарили по житловій забудові в Покровському районі. Тоді внаслідок атаки загинули мирні жителі, серед них були діти.

Крім того, інформаторка відстежувала ешелони з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ. Для цього вона навіть влаштувалася продавщицею у привокзальний кіоск.

«Там вона «втемну» випитувала «потрібні» відомості у працівників вокзалу під час довірчих розмов та продажу товарів», — розповіли в СБУ.

Також жінка намагалася приховано фіксувати рух рухомого складу українських військ. Всю отриману інформацію вона передавала працівникові Генштабу ЗС РФ, його вже ідентифікували.

«Для комунікації зловмисники використали анонімний чат у популярному месенджері. Передачу розвідданих фігурантка здійснювала у вигляді текстових «звітів» та електронних фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості», — пояснили у СБУ.

За даними слідства, її співпраця з агресором розпочалася ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Жінка їздила до захопленого Донецька до свого чоловіка, який відбував там термін. Після виходу з колонії він вступив до ПВК «Вагнер». Влітку 2023 року на дружину «вагнерівця» вийшов на той час уже її «куратор» і дав завдання збирати інформацію на Бахмутському напрямку.

Інформаторку затримали у її власному будинку. Під час обшуків у неї знайшли телефон, через який і передавалися дані.

Жінка отримала підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, 6 січня ЗС РФ вдарили по Покровському району ракетами С-300. Російські окупанти знищили два приватні житлові будинки в місті Покровську та ще один будинок у селі Рівне.

8 січня у Покровському районі завершили пошуково-рятувальні роботи. У МВС інформували, що попередньо, 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок російського удару.