Масовий збій в управлінні російських дронів: українська розвідка здійснила кібератаку

Російський дрон. Фото: відкриті джерела

У росіян стався масштабний збій програми керування дронами. У ГУР МО прозвітували про успішну кібератаку.

Українські кібрфахівці зламали софт, який росіяни використовують для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби бойових дій. Цей софт дозволяє налаштовувати пульти керування та створювати нові, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт, керувати дроном з комп'ютера, а не через пульт.

«Ця програма забезпечує систему розпізнаванням «свій-чужий». За попередніми даними, в результаті кібератаки сервери перестали працювати, тому все програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє в доступі», — йдеться в повідомленні.

Наразі росіяни намагаються вирішувати проблему, намагаються перейти до ручного режиму управління.