Массовый сбой в управлении российских дронов: украинская разведка совершила кибератаку

Российский дрон. Фото: открытые источники

У россиян произошел масштабный сбой программы управления дронами. В ГУР МО отчитались об успешной кибератаки.

Украинские кибрспециалисты взломали софт, которые россияне используют для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды боевых действий. Этот софт позволяет настраивать пульты управления и создавать новые, захватывать видео и передавать картинку на командный пункт, управлять дроном с компьютера, а не через пульт.

«Эта программа обеспечивает систему распознованием «свой-чужой». По предварительным данным, в результате кибератаки серверы перестали работать, так что все программное обеспечение распознается как «чужое» и отказывает в доступе», — говорится в сообщение.

Сейчас россияне пытаются решать проблему, пытаются перейти в ручной режим управления.