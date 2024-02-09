Глава Донецької ОДА офіційно представив двох своїх заступників. Фото: Вадим Філашкін

У п'ятницю, 9 лютого, голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін представив своїх заступників. Про це він написав у своєму Telegram.



«Підписав розпорядження про призначення Юрія Винокурова першим заступником голови ОДА, Ігоря Бойка – заступником голови ОДА та Ольги Мосіної – керівником апарату ОДА», – написав він.





За словами Філашкіна, нові заступники за роки роботи давно зарекомендували себе як надійні фахівці, здатні вирішувати найгостріші проблеми.





Як зазначається, Ольга Мосіна раніше була начальницею організаційного управління Донецької облдержадміністрації.



Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін призначив двох заступників.