Глава Донецкой ОГА назначил двух заместителей

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин назначил двух заместителей. Об этом сегодня сообщил источник «Новостей Донбасса» в ДонОГА.



Так, с завтрашнего дня, 9 февраля 2024 года, Юрий Винокуров назначен на должность первого заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации, а Игорь Бойко — на должность заместителя председателя ОГА.



Напомним, 26 января Кабинет министров Украины согласовал назначение четверых заместителей председателя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Ими стали: Юрий Винокуров, Игорь Бойко, Юрий Ключка и Александр Шевченко.



Бойко — директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы.



Ключка — начальник Мирноградской городской военной администрации.



Шевченко — заместитель генерального директора по общим вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления предприятия «Селидовуголь».



Винокуров — директор департамента капитального строительства.



Вадим Филашкин был назначен главой Донецкой областной государственной администрации, начальником областной военной администрации в декабре 2023 года. Он — бывший правоохранитель, занимал должность заместителя начальника Главного управления полиции в Донецкой области. С 2019 года он занимал должность заместителя главы Донецкой ОГА.