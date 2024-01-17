ДТП у Краматорську: рятувальникам довелося діставати жінку з автомобіля

Результат ДТП у Краматорську. Фото: ДСНС

17 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Краматорську, внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса було затиснуто жінку з численними травмами. Про це повідомило ДСНС.

Результат ДТП у Краматорську. Фото: ДСНС

«На місці пригоди за допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники дістати жінку зі знівеченого автомобіля та передали співробітникам швидкої медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Результат ДТП у Краматорську. Фото: ДСНС

Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці. Раніше у Богодухові Харківської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів 14 січня постраждали семеро людей, серед них 12-річна дитина.