Керівник Краматорської окружної прокуратури загинув у ДТП

Глава Донецької окружної прокуратури загинув у ДТП. Фото: пресслужба Донецької прокуратури

У понеділок, 5 лютого, у дорожньо-транспортній пригоді загинув керівник Краматорської окружної прокуратури Олександр Глушко. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Сьогодні у ДТП трагічно загинув керівник Краматорської окружної прокуратури Глушко Олександр Олександрович. У березні йому мав би виповнитись 41 рік», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, в органах прокуратури Донецької області він працював понад 18 років. Колеги поважали його за професіоналізм, чесність, доброзичливість та відповідальність.



Редакція «Новин Донбасу» висловлює глибоке співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, на окупованій території Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна – отримала травми.