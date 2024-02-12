Затримано підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

Підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя затримано. Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув у салон авто гранату, що призвело до займання автомобіля та смерті чоловіка. Після скоєння злочину він закопав зброю у лісопосадці та переховувався у орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці.

Як розповів начальник поліції Дніпропетровської області Олександр Ганжа, підозрюваний планував свій злочин упродовж 4 місяців. Він заздалегідь орендував квартиру у Нікополі.

«Через 3 дні після злочину ми затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови. Фахівці криміналістичної лабораторії вилучили зброю та відправили на експертне дослідження. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний також виношував план скоєння аналогічних злочинів щодо інших посадових осіб у місті Нікополь», — розповів він.

11 лютого чоловікові повідомлено підозру про скоєння вбивства.

Нагадаємо, що 8 лютого у Нікополі застрелили заступника міського голови міста Нікополь. Його тіло знайшли у згорілому автомобілі. У ЗМІ повідомляли, що у заступника мера Нікополя Віталія Журавльова був конфлікт із місцевим угрупуванням, який тривав з 2017 року.