Російські військові атакували Херсон: під обстріл потрапив тролейбус, поранено жінку

Обстріл Херсона окупантами. Фото: Telegram / Херсонська ОВА

Сьогодні, 13 лютого, внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ поранено 60-річну жінку. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«На момент ворожої атаки вона перебувала на вулиці. Її стан лікарі оцінюють як легкий. Необхідна меддопомога травмованій надається. Інформація уточнюється», - заявив Мрочко.



Він також додав, що противник завдав кількох ударів по різних районах Херсона. Внаслідок чергового обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега в центральній частині міста було пошкоджено тролейбус КП «Херсонелектротранс».



Зазначається, що ніхто з пасажирів та працівників КП не був поранений. Нагадаємо, цієї ночі російські війська вбили літню мешканку села Львове.



За словами голови Херсонської ОВА, окупанти раніше обстріляли населений пункт близько першої години ночі. У дворі власного будинку травми, несумісні із життям, зазнала 83-річна жінка.



«Мої співчуття рідним загиблої…», - написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Раніше армія Росії атакувала центр міста Херсона, завдавши шкоди історичній частині та житловій забудові, а також самим херсонцям.