Оккупанты совершили 60 обстрелов по территории Херсонской области, три человека ранены

Обстрелы Херсона оккупантами. Фото: кадр из видео

Армия России вновь атаковала центр города Херсона, нанеся вред исторической части и жилой застройке, а также самим херсонцам. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.







«Наши люди с мелкими ранениями после вражеских обстрелов к медикам даже не обращаются», — отметил Мрочко.



Согласно отчету главы Херсонской ОВА Александру Прокудину, за минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 233 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.



По городу Херсон противник направил 33 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.



Напомним, 2 февраля, оккупационная армия РФ атаковала жилые кварталы Херсона, в результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города.