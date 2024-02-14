Ракетний удар по Селидовому: поліція показала наслідки нічної атаки

Окупанти атакували Селидове. Фото: поліція

Внаслідок сьогоднішньої атаки на місто Селидове Донецької області зруйновано п'ятиповерхову будівлю та корпус лікарні. Троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 12 отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Вночі окупанти завдали по місту 4 ракетні удари. По медустанові росіяни влучили двома ракетами, основний удар був по пологовому відділенню», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, загинули троє пацієнтів – 8-річний хлопчик, його мама та вагітна 38-річна жінка, яка перебувала на збереженні. Шістьох людей поранено, серед них — немовля, якому завтра має бути шість місяців.





Внаслідок обстрілу п'ятиповерхівки отримали травми 6 людей, у тому числі троє дітей — 7-річний хлопчик та дві дівчинки 12 та 16 років.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що в момент удару в лікарні було майже 200 осіб, десятки пацієнтів — у тяжкому стані, їх евакуювали в інші медустанови області.





Нагадаємо, російська армія в ніч проти 14 лютого двічі обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є жертви, пошкоджено корпус лікарні.