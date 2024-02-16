Втрати російської армії у війні проти України перевищили 400 тисяч солдатів

Сили оборони продовжують завдавати втрат Росії – лише минулої доби захисники ліквідували 1 210 окупантів і тепер загальна кількість загиблих окупантів перевищила 400 300 осіб, також були знищені 39 ББМ та 23 танки росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



До того ж військовослужбовці України змогли знищити або пошкодити 21 артилерійську систему, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири машини спеціальної техніки.







Нагадаємо, росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії, на боці армії РФ воюють десятки тисяч іноземців, а міноборони РФ обіцяє їм за вбивства українців від 2000 до 4000 доларів.