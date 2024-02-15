Россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии: обещают от 2000 до 4000 долларов, но платят несколько сотен

Россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии, на стороне армии РФ воюют десятки тысяч иностранцев, обещая им за убийства украинцев от 2000 до 4000 долларов. Об этом сообщает «Центр Національного Спротиву».



«На территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территорию Украины. Россияне обещают им зарплату от 2000 до 4000 долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов довольствия», — говорится в отчете.



Ранее ГУР опубликовало списки наемников из Сирии, завербованных Россией на войну против Украины. Напомним, «Новости Донбасса» писали, что в плен к ВСУ все чаще попадают иностранцы, завербованные россиянами в свою армию.