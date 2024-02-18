За добу на Донеччині в результаті атак РФ загинули 2 людини, ще 2 — отримали поранення

Минулої доби, 17 лютого, російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє — отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 17 лютого росіяни вбили 2 мешканців — у Краматорську. Ще 2 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення загинуло 1865 осіб, отримали поранення — 4577. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, вранці 17 лютого окупована Пантелеймонівка Донецької областіпотрапила під обстріл. Як стверджують в окупаційній адміністрації «ДНР», четверо людей загинули, серед них 15-річна дівчинка та її батько.