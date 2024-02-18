За сутки в Донецкой области в результате атак РФ погибли 2 человека, еще 2 — получили ранения

За прошедшие сутки, 17 февраля, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое людей погибли, еще двое – получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 17 февраля россияне убили 2 жителей — в Краматорске. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 1865 человек, получили ранения — 4577. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, утром 17 февраля оккупированная Пантелеймоновка Донецкой области попала под обстрел. Как утверждают в оккупационной администрации «ДНР», четверо людей погибли, среди них 15-летняя девочка и ее отец.