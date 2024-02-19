Росія почала вербувати жінок у в'язницях на посади штурмовиків — ЗМІ

Міноборони Росії почало вербувати жінок у в'язницях і пропонує їм вирушити на війну проти України як штурмовики або снайпери. Про це пише видання «Важливі історії».



Так, видання розповідає про випадки вербування ув'язнених жіночої виправної колонії №2 у селищі Ульянівка Ленінградської області.



За словами колишніх ув'язнених, представники Міноборони Росії приходили до колонії кілька разів, починаючи з осені минулого року. Жінкам пропонували контракт на рік, зокрема як снайперам та штурмовикам передбачено помилування.



ЗМІ пише, що від 20 до 50 жінок погодилися, але нікого з них із колонії поки що не забрали.



«Важливі історії» наводять слова співрозмовниці про те, що та намагалася відмовити своїх знайомих жінок у колонії по телефону, говорила їм, що їх використовуватимуть як гарматне м'ясо.



Видання наголосило, що це перший відомий нам конкретний випадок вербування жінок-в'язнів.