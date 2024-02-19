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Росія почала вербувати жінок у в'язницях на посади штурмовиків — ЗМІ

19 лютого 2024, 22:21

Росія почала вербувати жінок у в'язницях на посади штурмовиків — ЗМІ

Міноборони Росії почало вербувати жінок у в'язницях і пропонує їм вирушити на війну проти України як штурмовики або снайпери. Про це пише видання «Важливі історії».

Так, видання розповідає про випадки вербування ув'язнених жіночої виправної колонії №2 у селищі Ульянівка Ленінградської області.

За словами колишніх ув'язнених, представники Міноборони Росії приходили до колонії кілька разів, починаючи з осені минулого року. Жінкам пропонували контракт на рік, зокрема як снайперам та штурмовикам передбачено помилування.

ЗМІ пише, що від 20 до 50 жінок погодилися, але нікого з них із колонії поки що не забрали.

«Важливі історії» наводять слова співрозмовниці про те, що та намагалася відмовити своїх знайомих жінок у колонії по телефону, говорила їм, що їх використовуватимуть як гарматне м'ясо.

Видання наголосило, що це перший відомий нам конкретний випадок вербування жінок-в'язнів.

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