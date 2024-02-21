Окупанти за добу вбили одного жителя Донецької області, ще вісім поранено

Російські окупанти минулої доби, 20 лютого, обстрілювали Донецьку область. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про вісім постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 20 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Краматорську. Ще 8 осіб в області за добу зазнали поранень», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1868 людей, ще 4589 людей — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 лютого атакували територію України кількома видами ракет та ударними безпілотниками типу «Шахед».