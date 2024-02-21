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Ночью Украина была атакована дронами и тремя видами ракет

21 февраля 2024, 08:00

Ночью Украина была атакована дронами и тремя видами ракет

Ночью Украина была атакована дронами и тремя видами ракет

Российские войска в ночь на 21 февраля атаковали территорию Украины несколькими видами ракет и ударными беспилотниками типа «Шахед». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что противник применил зенитную управляемую ракету С-300 из района Ростовской области РФ, управляемую авиационную ракету Х-59 из Белгородской области РФ, а также четыре крылатые ракеты Х-22 из Ростовской области и 19 ударных дронов типа «Шахед» из российского Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Полтавской области и 13 из 19 «Шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не сбитых БПЛА не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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