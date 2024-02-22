В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці 22 лютого пролунав вибух. У місті злетів у повітря автомобіль. Про це повідомив телеграм-канал «Бердянськ Зараз».



«Гучно вранці у місті було внаслідок вибуху автомобіля. Машина знаходилась у районі паркування біля торгового центру "Амстор" на проспекті Східний», — йдеться у повідомленні.



Тому, за даними каналу, звук вибуху був дуже добре чутний у мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр.

«Після події окупаційна поліція частково перекрила рух Східним проспектом. Причина вибуху і чий це був автомобіль станом на даний момент невідомо», — зазначили у «Бердянську Зараз».



Пізніше у телеграм-каналі додали, як зізнаються самі окупанти, ймовірно, вибухівку з коптера скинули на заправку БРСМ біля «Амстора».



«Окупанти дуже злиться. Ниють, що це їм вітання з 23 лютого передали. І обурюються, як таке можливе! Вони ж у тилу», — цитує очевидців телеграм-канал.