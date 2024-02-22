В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 22 февраля раздался взрыв. В городе взлетел на воздух автомобиль. Об этом сообщил телеграм-канал «Бердянск Сейчас».



«Громко утром в городе было в результате взрыва автомобиля. Машина находилась в районе парковки возле торгового центра "Амстор" на проспекте Восточный», — говорится в сообщении.



Поэтому, по данным канала, звук взрыва был очень хорошо слышен в микрорайонах Колония, 8 Марта и Центр.

«После происшествия оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту. Причина взрыва и чей это был автомобиль по состоянию на данный момент неизвестно», — отметили в «Бердянск Сейчас».



Позже в телеграм-канале добавили, как признаются сами оккупанты, вероятно, взрывчатку с коптера сбросили на заправку БРСМ, что возле «Амстора».



«Оккупанты очень злятся. Ноют, что это им поздравление с 23 февраля передали. И возмущаются, как такое возможно! Они же в тылу», — цитирует очевидцев телеграм-канал.