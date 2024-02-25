Україна в 2024 році очікує отримати від США майже 12 млрд доларів допомоги — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що США мають передати Україні 11,8 мільярда доларів фінансової допомоги. Про це він сказав під час форуму України. Рік 2024» сьогодні, 25 лютого.



«Ми очікуємо від Сполучених Штатів цього року 11,8 млрд доларів допомоги. Це те, про що ми домовлялися, те, що допоможе нашій державі. Ми глибоко переконані, що США не залишать Україну наодинці з погляду і фінансової підтримки, і мілітарної, тому що вони об'єднані в один пакет. Вам важливо отримати цілісний пакет допомоги. Тому очікуємо на рішення Конгресу після двотижневої перерви в їх роботі», — підкреслив він.



Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес ухвалити новий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів. За його словами, треба «діяти швидко».