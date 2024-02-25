В 2024 году Украина ожидает получить от США почти 12 млрд долларов помощи — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США должны передать Украине 11,8 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом он сказал во время форума «Украина. Год 2024» сегодня, 25 февраля.



«Мы ожидаем от Соединенных Штатов в этом году 11,8 млрд долларов помощи. Это то, о чем мы договаривались, то, что поможет нашему государству. Мы глубоко убеждены в том, что США не оставят Украину в одиночестве с точки зрения и финансовой поддержки, и милитарной, потому что они объединены в один пакет. Для вас важно получить целостный пакет помощи. Поэтому ожидаем решения Конгресса после двухнедельного перерыва в их работе», — подчеркнул он.



Напомним, министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс принять новый пакет помощи Украине на 60 млрд долларов. По его словам, нужно «действовать быстро».