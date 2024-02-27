Ізраїль має намір передати Україні системи раннього попередження про ракетні удари

Ізраїль працює над передачею Україні систем раннього попередження про ракетні удари та атаки безпілотників. На цьому наголосив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Дипломат зазначив, що першого тижня після початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року єврейська держава направила Україні понад 100 тонн «гуманітарного обладнання» і що «сотні українців пройшли лікування в ізраїльських лікарнях та реабілітаційних центрах».

Він також заявив, що Іран забезпечує Росію безпілотниками, які використовуються в конфлікті в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів , що від військової допомоги США залежатиме, як поводитиметься українська армія на полі бою.