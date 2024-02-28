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Як Україні вдалося збити 10 літаків РФ за 10 днів: аналіз Forbes

28 лютого 2024, 13:55

Як Україні вдалося збити 10 літаків РФ за 10 днів: аналіз Forbes

Російський винищувач Су-34. Фото: Wikimedia Російський винищувач Су-34. Фото: Wikimedia

Українські військові змогли збити 10 російських літаків за десять днів. Сили оборони активно використовують засоби ППО, але в них можуть закінчитися ракети. Про це пише американське видання Forbes.

Автор статті Девід Екс проаналізував причини, через які останнім часом різко зросла кількість російських військових літаків, які на фронті збивають Збройні сили України.

Зазначається, що армія РФ почала сміливіше використовувати бойову авіацію, але українські військові відповідають на це активним застосуванням засобів ППО. У результаті у ВСУ можуть незабаром закінчитися ракети для західних систем.

Девід Екс нагадує, що за останні два тижні ЗСУ заявили, що збили 10 російських літаків, у тому числі дев'ять сучасних Су-35 та Су-34 та «літаючий радар» А-50. Армія РФ ці дані офіційно не підтверджувала.

У публікації йдеться про те, що російська авіаційна промисловість здатна виробляти кілька десятків літаків на рік, тобто Москва втрачає свою бойову авіацію в 20 разів швидше, ніж вона здатна її поповнювати.

«Неясно, як українці збивають так багато літаків. Можливо, Повітряні сили ЗСУ передали деякі американські пускові установки Patriot мобільним групам ППО, які здатні швидко пересуватися поблизу лінії фронту та завдавати ударів по російським літакам ракетами PAC-2. Потім вони швидко змінюють розташування і таким чином уникають контрударів», — зазначає автор.

При цьому Девід Екс нагадує, що російський літак А-50, збитий у п'ятницю минулого тижня, знаходився на відстані близько 160 км від лінії фронту, що уможливлює використання зброї більшого радіусу дії, наприклад, радянських ракетних установок С-200.

Forbes також пише, що ЗСУ явно перенаправили деякі свої установки ППО NASAMS ближче до лінії фронту, оскільки цього тижня російські війська «біля міста Запоріжжя виявили та знищили ракетним ударом першу пускову установку NASAMS».

«Справжні причини низки успіхів українських ППО можуть полягати в тому, що вони агресивніше використовують усі ці та інші системи, — сказано в публікації. — Якщо у подібному підході є ризик, то він полягає в тому, що Patriot та NASAMS використовують ракети американського виробництва, а США не надавали Україні жодних боєприпасів у грудні минулого року».

«Іншими словами в України, можливо скоро, можуть закінчитися ракети для систем ППО», — робить висновок автор.

Зазначається, що російські авіаційні втрати можуть також бути пов'язані з тим, що армія РФ, яка щойно взяла Авдіївку, продовжує наступати і більш активно використовує свою авіацію ближче до лінії фронту, щоб забезпечити повітряну підтримку військам.

«Крім того, втрата трьох «літаючих радарів» (один із них був пошкоджений минулого року, а ще два збиті) призвела до того, що Росія втратила третину свого радарного покриття на фронті, яке раніше становило близько дев'яти А-50», — пише автор публікації. В результаті на фронті з'явилися райони, в яких російським льотчикам важко засікати ракети, робить висновок він.

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, українські військові збили два російські літаки Су-34.

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