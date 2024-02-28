Рада ЄС остаточно схвалила допомогу Україні на 50 млрд євро

Рада Європейського союзу схвалила початок програми Ukraine Facility, в рамках якої Україні пообіцяли надати 50 млрд. євро до 2027 року. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

«Вдячний партнерам із ЄС за важливе рішення про підтримку України. Завдяки подальшій активній роботі уряду України та представників Європейської комісії в рамках програми Україна буде впевнено наближатися до свого європейського майбутнього», — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадали, що нещодавно Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Але для того, щоб програма набула чинності, її мала схвалити Рада ЄС, що й сталося сьогодні.