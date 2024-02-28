Совет ЕС окончательно одобрил помощь Украине на 50 млрд евро

Совет Европейского союза одобрил начало программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

«Благодарен партнерам из ЕС за важное решение о поддержке Украины. Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы, Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что недавно Европарламент поддержал решение насчет Ukraine Facility. Но для того, чтобы программа вступила в силу, ее должен был одобрить Совет ЕС, что и произошло сегодня.