РФ на Торецьк скинула авіабомби, в Гострому — зруйнувала будинки: у поліції показали наслідки ударів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Внаслідок минулої доби, 11 березня, російська армія завдали 10 ударів по 8 населених пунктах Донецької області, є значні пошкодження та постраждалі. Загалом регіон зазнав 1457 обстрілів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Під вогнем перебували міста Красногорівка, Курахове, Торецьк, селища Гостре, Желанне, села Максимільянівка, Птиче, Ставки. Пошкоджено 21 житловий будинок.





«На Торецьк росія скинула КАБ-250 – поранили людину, пошкодили 16 багатоквартирних будинків. У Птичому внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено три приватних оселі, в Гострому – багатоквартирний і приватний будинки», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 12 березня обстріляли місто Селидове Донецької області. Відомо, що двоє людей отримали поранення, крім того, пошкоджено житлові будинки, авто та лінії електропередач.