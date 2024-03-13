Росіяни атакували «шахедом» п'ятиповерховий будинок у Сумах: з-під завалів врятовано 10 людей, є загиблі

РФ «шахедами» атакувала п'ятиповерховий будинок у Сумах. Фото: кадр із відео

Внаслідок влучання російського БПЛА типу «шахед» у житловий п'ятиповерховий будинок міста Суми, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновано, є поранені та загиблі. Про це йдеться у звіті Сумської ОВА.







«За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 осіб, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)», - додали у місцевій військовій адміністрації.



Для обігріву та надання допомоги місцевим мешканцям співробітники ДСНС розгорнули намети «Пункту незламності».



На місці події працюють психологи ДСНС, аварійно-пошукові роботи продовжуються. Варто додати, що в небі над Сумщиною в ніч на 13 березня Силами протиповітряної оборони області було знищено 2 БпЛА РФ.

Робота ППО Сум. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Мирнограда двоє людей загинули, ще п'ять – отримали поранення. Вчора ввечері близько 19:00 війська Росії вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Кривому Розі.