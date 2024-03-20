Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку

20 березня 2024, 11:37

Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку

Українські військовослужбовці зупинили масований штурм російських військ на одному з напрямків. Також ліквідували і техніку, і особовий склад росіян. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних війск ЗСУ.

«60 ОМБр зупинила масований штурм росіян», — йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що завдяки 93 ОМБр Холодний Яр та 52 батальйону 63-ї окремої механізованої бригади вдалося остаточно знищити техніку та особовий склад російських окупантів.

Раніше ми писали, що військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували знищення російської техніки, знищуючи повністю БМП противника.

Повідомляється, що втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 433090 осіб, минулої доби ЗСУ додали до цього списку понад 700 військовослужбовців ЗС РФ.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:53
До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
усі новини
13:53
До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ
13:45
F-16 буде зосереджено на захисті України своєї суверенної території
12:48
Росіяни обстріляли машину з цивільними під Херсоном: двоє загиблих
11:59
Бєлгород РФ знову потрапив під обстріл: є жертви
11:37
Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку
11:15
На кордоні Чернігівської області створюється система інженерних загороджень і зводяться опорні пункти
10:59
Армія РФ за добу 12 разів вдарила по Донеччині: в ОВА показали наслідки атак
10:37
Минулої доби росіяни завдали по Сумській області 136 ударів
09:59
Окупанти знову намагаються захопити село Роботине
09:40
Ударні БпЛА ЗСУ перетворюють техніку окупантів на попіл
09:27
Скільки людей залишилося у деокупованій Луганській області: Лисогор розповів про ситуацію в регіоні
08:58
Армія РФ скинула КАБ на селище Козача Лопань: частина населеного пункту залишилася без електроенергії
08:38
На Донеччині п`ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів РФ
08:33
Втрати російських окупантів перевищили 433 090 осіб — Генштаб ЗСУ
08:24
На Дніпропетровщині постраждала ціла родина, серед них — дитина: їх будинок зруйнували окупанти
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
22:54
Для України важливо, щоб переговори щодо членства в ЄС розпочалися у червні — Зеленський
21:53
Міністр оборони України підбив підсумки «Рамштайну»
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
усі новини
ВІДЕО
Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Telegram-канал Жесть Бєлгород Бєлгород РФ знову потрапив під обстріл: є жертви
20 березня, 11:59
Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку
20 березня, 11:37
Окупанти ховаються від дронів. Фото: кадр із відео Ударні БпЛА ЗСУ перетворюють техніку окупантів на попіл
20 березня, 09:40
Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
19 березня, 11:28
Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
19 березня, 11:22
Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
19 березня, 09:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама