Сили оборони зупинили масований штурм росіян: знищили особовий склад та техніку

Українські військовослужбовці зупинили масований штурм російських військ на одному з напрямків. Також ліквідували і техніку, і особовий склад росіян. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних війск ЗСУ.



«60 ОМБр зупинила масований штурм росіян», — йдеться в повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що завдяки 93 ОМБр Холодний Яр та 52 батальйону 63-ї окремої механізованої бригади вдалося остаточно знищити техніку та особовий склад російських окупантів.



Раніше ми писали, що військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували знищення російської техніки, знищуючи повністю БМП противника.



Повідомляється, що втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 433090 осіб, минулої доби ЗСУ додали до цього списку понад 700 військовослужбовців ЗС РФ.