Силы обороны остановили массированный штурм россиян: уничтожили личный состав и технику

Украинские военнослужащие остановили массированный штурм российских войск на одном из направлений. Более того, ликвидировали и технику, и личный состав россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных воск ВСУ.



«60 ОМБр остановила массированный штурм россиян», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что благодаря 93 ОМБр Холодный Яр и 52 батальона 63-й отдельной механизированной бригады удалось окончательно уничтожить технику и личный состав российских оккупантов.



Ранее мы писали, что военнослужащие 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали уничтожение российской техники, уничтожая полностью БМП противника.



Сообщается, что потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 433090 человек, за прошедшие сутки ВСУ добавили в этот список более 700 военнослужащих ВС РФ.