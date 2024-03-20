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Бєлгород РФ знову потрапив під обстріл: є жертви

20 березня 2024, 11:59

Бєлгород РФ знову потрапив під обстріл: є жертви

Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Telegram-канал Жесть Бєлгород Бєлгород потрапив під обстріл. Фото: Telegram-канал Жесть Бєлгород

Сьогодні, 20 березня, у російському Бєлгороді вкотре лунають вибухи, працює ППО. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна постраждала. Про це повідомляє Telegram-канал Shot, пресслужба Міністерства оборони РФ.

Повідомляється, що попередньо обстріл вівся з РЗСО Vampire.



Своєю чергою, в оборонному відомстві написали, що черговими засобами ППО нібито тринадцять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю.



Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено понад п'ять машин, один з прильотів був біля дитячого садка.

Прокремлівське видання ТАРС повідомило, що поранення отримав підліток, його везуть до обласної лікарні.

Раніше ми писали, що Білгородська область вже кілька днів перебуває під обстрілами.Влада Бєлгородської області ухвалила рішення вивезти в інші російські регіони близько 9 тисяч дітей через обстріл з боку України.

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