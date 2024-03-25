Директорка Дружківського машзаводу стала однією із лідерок проєкту «УП-100: Сила жінок»

Генеральна директорка Дружківського машинобудівного заводу Тетяна Калугіна стала однією із лідерок всеукраїнського проекту «Сила жінок». Фото: УП

Генеральну директорку підприємства «Корум Дружківський машинобудівний завод» Тетяну Калугіну визнано однією з лідерок у проєкті «УП-100: Сила жінок», ініційованому виданням «Українська правда».

Цей проект обирає сотню українських жінок, які роблять значний внесок у розвиток та захист України.

Як зазначається на сайті проєкту, Тетяна Калугіна стала одним із перших кризових менеджерів в Україні, якій вдалося перенести великий завод у тил та продовжити повноцінну роботу.

Під її керівництвом машинобудівний завод, який розміщувався у прифронтовій Дружківці Донецької області, було релоковано до Дніпра.

«Я дуже вдячна за це визнання, але моє серце знає, що це не тільки моя заслуга. Це результат невтомної роботи команди мого підприємства. Ми продовжуємо працювати, зміцнюючи економіку країни та сприяючи її енергонезалежності», — сказала гендиректорка Дружківського машзаводу.

Тетяна Калугіна стала першою жінкою-керівником, яка очолила Дружківський машинобудівний завод за всю його більш ніж 120-річну історію.