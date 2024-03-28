Велика вирва: Наслідки «прильоту» у Пролетарському районі окупованого Донецька

27 березня в окупованому Донецьку відбувся обстріл. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Донецьку вчора ввечері, 27 березня, відбувся обстріл. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Повідомляється, що удар стався вчора в Пролетарському районі приблизно о 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Місцеві жителі у чатах писали про роботу ППО РФ у цей час.





Падіння боєприпасу сталося поряд із житловим будинком, утворилася велика вирва. Що саме «прилетіло» достеменно невідомо. Проросійські ЗМІ заявляють про удар ракетою РСЗВ HIMARS.



Раніше ми писали, що в ніч проти 28 березня російська армія атакувала місто Гірник Донецької області. Зокрема, зруйновано школу, також є пошкодження.