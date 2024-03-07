Окупанти скинули на приватний сектор Торецька авіабомбу КАБ-500, поранено людей

Росіяни скинули авіабомбу на Торецьк у Донецькій області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні вдень російської окупанти вдарили керованою авіабомбою по Торецьку Донецької області. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє місцевих жителів. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

«За даними слідства, 7 березня об 11:10 російська армія завдала авіаудару по Торецьку. Вкотре проти мирного населення окупанти використали керовану авіабомбу КАБ-500», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бомба впала на одну з вулиць приватного сектора, де на той час спілкувалися троє сусідів — чоловік 47 років та 63-річний чоловік та жінка. Потерпілим із контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу.

Також пошкоджено кілька домоволодінь, а в одному з них після вибуху боєприпасу розпочалася пожежа, додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 7 березня, приблизно о 6 годині ранку російські війська обстріляли з РСЗВ «Ураган» місто Українськ Селидівської громади Донецької області.