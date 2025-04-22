Окупанти атакували Херсонщину: 1 загибла, 8 поранених — 5 поліцейських

Унаслідок російських атак на Херсонську область 21 квітня одна людина загинула і ще вісім дістали поранення, серед постраждалих — п'ятеро співробітників поліції. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Спочатку окупанти скинули вибухівку на житловий квартал Білозерки. Загинула жінка, важко поранений 47-річний чоловік. Пізніше росіяни завдали удару FPV-дроном по території комунального підприємства — постраждав 66-річний керівник, пошкоджено майно.
Ще одна атака FPV-дронами сталася по блокпосту в Новоолександрівській громаді — поранено 34-річного поліцейського. Зранку артилерійського обстрілу зазнав Дніпровський район Херсона.
Постраждали 73-річний чоловік і троє співробітників поліції віком 31, 26 і 24 років. Сили оборони та поліція продовжують роботу на місцях обстрілів, фіксуючи наслідки й допомагаючи постраждалим.
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