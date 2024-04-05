Росіяни за добу вбили двох жителів Донецької області, ще дев'ятьох поранили

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 4 квітня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Відомо, що двоє людей загинули, ще дев'ятеро – дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 4 квітня росіяни вбили 2 жителів Донецької області — у Нью-Йорку», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 9 людей в області за добу зазнали поранень.



Від початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1900 людей, постраждали – 4765. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська 5 квітня атакували Покровськ на Донеччині. Внаслідок ударів п'ятеро мирних жителів зазнали поранень, серед них є підліток.