Росія атакувала Сумську область Фото: МВС України

Внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі в Сумській області одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомили у МВС України.

Вдень 8 квітня по центральній частині Білопілля війська РФ завдали трьох ударів авіаційними бомбами. Загинула жінка, ще 2 особи отримали поранення.

Було пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, транспортні засоби.

Також росіяни завдали авіаудару по об'єкту цивільної інфраструктури в самому місті Суми, поранення отримали троє людей.

В обладміністрації повідомляють, що у Сумах пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Виникло спалах сухої рослинності на площі 150 м. кв. Наразі пожежу ліквідовано.