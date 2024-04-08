Россия атаковала Сумскую область. Фото: МВД Украины

В результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Сумской области один человек погиб, пятеро — получили ранения. Об этом сообщили в МВД Украины.

Днем 8 апреля по центральной части Белополья войска РФ нанесли три удара авиационными бомбами. Погибла женщина, еще 2 человека получили ранения.

Были повреждены жилые и административные здания, транспортные средства.

Также россияне нанесли авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в самом городе Сумы, ранения получили три человека.

В обладминистрации сообщают, что в Сумах повреждено административное здание предприятия. Возникло возгорание сухой растительности на площади 150 м. кв. Сейчас пожар ликвидирован.