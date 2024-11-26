Армія РФ атакувала населені пункти Донеччини 13 разів за добу: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 25 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо про одну жертву та постраждалого, також пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар росіян потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Дачному Курахівської громади 1 людина загинула, 5 будинків зруйновано і 14 пошкоджено; ще 6 будинків пошкоджено у Ганнівці. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську пошкоджено 7 будинків, ще 3 — у Шевченку; у Піщаному пошкоджено підприємство. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. В Іллінівській громаді 1 людина поранена і 3 об'єкти пошкоджено у Зорі, 18 об'єктів пошкоджено в Поповому Яру.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.



Раніше ми писали, що минулої доби росіяни атакували чотири рази Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено житлові будинки.