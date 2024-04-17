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За добу окупанти вбили одного цивільного у Донецькій області

17 квітня 2024, 08:42

За добу окупанти вбили одного цивільного у Донецькій області

Росіяни вбили 1 мешканця Донецької області. Фото: Вадим Філашкін Росіяни вбили 1 мешканця Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 16 квітня, обстріляла населені пункти Донецької області. Відомо про загибель одного цивільного у селі Верхньокам'янське. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 16 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Верхньокам'янському», — написав він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1923 особи, отримали поранення — 4805. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що 16 квітня фахівці ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в одному із населених пунктів Шосткинського району Сумської області, який зазнав російського обстрілу.

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