За добу окупанти вбили одного цивільного у Донецькій області

Росіяни вбили 1 мешканця Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 16 квітня, обстріляла населені пункти Донецької області. Відомо про загибель одного цивільного у селі Верхньокам'янське. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 16 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Верхньокам'янському», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1923 особи, отримали поранення — 4805. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 16 квітня фахівці ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в одному із населених пунктів Шосткинського району Сумської області, який зазнав російського обстрілу.