РФ переносить ракетоносії з Чорного моря до Каспійського — Зеленський

Після дій України у Чорному морі РФ переміщує ракетоносії на Каспій. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після дій України у Чорному морі РФ переміщує ракетоносії на Каспій. Про голова держави заявив у Telegram.



Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об'єктах у Криму.



«Ще чекаємо на остаточні дані, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болючих втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії калібрів, на Каспій», — зазначив він.



Раніше в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня.



Супутники NASA зафіксували пожежі на військовому аеродромі Джанкоя після нічної атаки. Це випливає із даних на інтерактивній карті пожеж проєкту NASA FIRMS. На карті зафіксовано шість осередків вогню. Частина пожеж сталася на місцях стоянки гелікоптерів.