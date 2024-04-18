РФ переносит ракетоносители из Черного моря в Каспийский — Зеленский

После действий Украины в Черном море РФ перемещает ракетоносители на Каспий. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после действий Украины в Черном море РФ перемещает ракетоносители на Каспий. Об этом он заявил в Telegram.



Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу текущей ситуации на поле боя и результатов удара по российским объектам в Крыму.



«Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители «калибров», на Каспий», — отметил он.



Ранее во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма прозвучали взрывы и возник пожар сегодня ночью, 17 апреля.



Спутники NASA зафиксировали пожары на военном аэродроме Джанкоя после ночной атаки. Это следует из данных на интерактивной карте пожаров проекта NASA FIRMS. На карте зафиксированы шесть очагов пожара. Часть из них произошли в местах стоянки вертолетов.