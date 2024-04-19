Громадяни Словаччини зібрали майже 2 млн. євро на снаряди для українських військових

Громадяни Словаччини за кілька днів спромоглися зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України в рамках ініціативи Чехії. Про це повідомляє Sky News.

Влада Словаччини відмовилася приєднуватися до ініціативи чеського уряду з боєприпасів для України, але, незважаючи на це, словаки вирішили збирати гроші самостійно.

«Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, тому що іншого шляху немає», - заявив один із організаторів збору коштів на снаряди 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост.

Варто зауважити, що Словаччина перестала надавати Україні військову допомогу після того, як парламентські вибори в країні виграла проросійська партія на чолі з Робертом Фіцо — пізніше він став прем'єром.

Братислава продовжує передавати лише гуманітарну допомогу та бере участь у розмінуванні української землі.