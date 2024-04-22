Сили ППО збили над Україною п'ять із семи «шахедів» та один дрон-розвідник — Олещук

Сьогодні, 22 квітня, російські війська вдарили по Україні ракетами та дронами. В результаті роботи Сил протиповітряної оборони збито п'ять ударних та один розвідувальний БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



За словами Олещука, в ніч проти 22 квітня 2024 року противник атакував 7 ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда — анексований Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.





«В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА, а близько 7:00 — БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», — зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.



Всі безпілотники збиті на Одещині.



Раніше ми писали, що військовий аналітик BILD Юліан Рьопке за аналізом відкритих даних заявив, що в України не залишилося засобів протиповітряної оборони під Часовим Яром Донецької області.