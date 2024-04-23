Внаслідок атак росіян за добу на Донеччині двоє загиблих, ще одна людина – поранена

Російські війська протягом минулої доби обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще один цивільний – дістав травми. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 22 квітня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Новоолександрівці та Красногорівці», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще одна людина зазнала поранень.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 1933 особи, постраждали – 4821. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вранці 23 квітня російська армія знову атакувала Селидівську громаду Донецької області. Цього разу під вогонь потрапило місто Селидове. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.