В результате атак россиян за сутки два человека погибли, еще один ранен в Донецкой области

Российские войска в течение минувших суток обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое жителей погибли, еще один гражданский – получил травмы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 22 апреля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Новоалександровке и Красногоровке», — написал он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще один человек получил ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1933 человека, получил ранения – 4821. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что утром, 23 апреля, российская армия снова атаковала Селидовскую громаду Донецкой области. На этот раз под огонь попал город Селидово. Информация о погибших и пострадавших не поступала.