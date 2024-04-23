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В результате атак россиян за сутки два человека погибли, еще один ранен в Донецкой области

23 апреля 2024, 08:59

В результате атак россиян за сутки два человека погибли, еще один ранен в Донецкой области

Российские войска в течение минувших суток обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое жителей погибли, еще один гражданский – получил травмы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 22 апреля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Новоалександровке и Красногоровке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще один человек получил ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1933 человека, получил ранения – 4821. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что утром, 23 апреля, российская армия снова атаковала Селидовскую громаду Донецкой области. На этот раз под огонь попал город Селидово. Информация о погибших и пострадавших не поступала. 

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