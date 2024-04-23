Армія РФ атакувала три райони Донецької області: є жертви та пошкодження

Росіяни за добу обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 22 квітня, 15 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Під вогонь загарбників потрапили три райони, внаслідок цього пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці, ще 1 — у Новоолександрівці Гродівської громади. У Новогродівській громаді пошкоджено 4 приватні будинки. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків. У Курахівській громаді пошкоджені адмінбудівлі та 3 приватні будинки у Гострому, 2 приватні будинки і промзона у Курахівці.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Ямполі, обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що вранці 23 квітня російська армія знову атакувала Селидівську громаду Донецької області . Цього разу під вогонь потрапило місто Селидове. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.