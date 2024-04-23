Армия РФ атаковала три района Донецкой области: есть жертвы и повреждения

Российская армия за прошедшие сутки, 22 апреля, 15 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Под огонь захватчиков попали три района, в результате этого повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Ситуация в регионе следующая:
Покровский район. Один человек погиб в Красногоровке, еще 1 - в Новоалександровке Гродовской громады. В Новогродовской громаде повреждены 4 частных дома. В Селидово ранен человек, повреждены 14 частных домов. В Кураховской громаде повреждены админздания и 3 частных дома в Остром, 2 частных дома и промзона в Кураховке.
Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 4 дома в Ямполе, обстреляны Ямполевка и Терны. Под огнем окрестности Константиновской громады.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки и 2 нежилых здания. В Северске поврежден дом.
Ранее мы писали, что утром, 23 апреля, российская армия снова атаковала Селидовскую громаду Донецкой области. На этот раз под огонь попал город Селидово. Информация о погибших и пострадавших не поступала.