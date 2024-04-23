РЛС російського ЗРК потрапила під удар HIMARS Фото: кадр із відео

Сили оборони України завдали ударів по радару та інших військових машинах окупантів, що перебували поруч. Відео обстрілу опублікував Telegram-канал Дивізіон-«Тіваз».







Судячи з кадрів, техніку окупантів виявили за допомогою розвідувального безпілотника. Російська РЛС і пункт бойового управління ЗРК С-300 або С-400 та інші колісні машини були розгорнуті на бойовій позиції на відкритій місцевості.



На думку видання «Мілітарний», якість зображення не дозволяє достеменно визначити тип радара та іншу техніку.

РЛС російського ЗРК потрапила під удар HIMARS Фото: кадр із відео

РЛС російського ЗРК потрапила під удар HIMARS Фото: кадр із відео

«Через характерні особливості техніки, вірогідно, у кадр потрапив радіолокатор підсвічування та наведення зенітних ракет та мобільний пункт управління на шасі вантажівки разом з іншими машинами, що були поряд. При цьому можна припустити, що самі пускові установки ЗРК були розосереджені на відстані одна від одної та замасковані», – уточнює «Мілітарний».



Кадри свідчать, що вогневе ураження елементів російського ЗРК здійснили з американської реактивної системи залпового вогню М142 HIMARS. Раніше HIMARS знищив на Південному напрямку 152-мм самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С».