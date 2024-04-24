Сенат США проголосував за надання допомоги Україні

Верхня палата Конгресу США в ніч проти вівторка, 23 квітня, проголосувала за законопроєкт про допомогу союзникам, до якого, серед іншого, входять 60,8 млрд доларів Україні. Про це свідчить пряма трансляція із засідання.

За законопроєкт проголосували 79 сенаторів за необхідних 50. Проти — 18.

Таким чином, обидві палати американського Конгресу схвалили законопроєкт. Тепер він надійде на підпис до Президента США Джо Байдена, котрий пообіцяв підписати його негайно.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт щодо надання військової допомоги Україні. Схвалений Палатою представників законопроєкт передбачає виділення майже 61 мільярда доларів на цілі, пов'язані з підтримкою України.